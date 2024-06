Zelensky: “Basta con gli ultimatum di Putin”

Parla Zelensky

ROMA – “Putin ha preso le vite di migliaia di nostri cittadini perché vuole conquistare un Paese vicino. L’Ucraina ha il diritto alla pace come ognuno di voi. Dobbiamo fermare questa guerra. Paesi che non sono presenti oggi possono prendere parte alla prossima fase. Non c’è la Russia qui oggi perché se fosse interessata alla pace non ci sarebbe stata la guerra”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky rivolgendosi alla plenaria del summit di pace.

“Putin cambi linguaggio”

“Putin dovrebbe passare dal linguaggio degli ultimatum a quello della maggioranza mondiale, che vuole una pace giusta -ha aggiunto -. Putin sta cercando di espandere la guerra e renderla più sanguinosa, ma con gli Stati Uniti e tutti i nostri partner proteggiamo la vita del popolo. Siamo qui oggi per amore della democrazia”.

E infine: “La guerra non è una nostra scelta, è una scelta di Putin. Sono grato all’America per il suo sostegno”.