Zes, le idee dei commercialisti. Varchi (FdI): “Bene il credito d’imposta”

Il dibattito

PALERMO– “La programmazione aziendale ha necessità di maggiore tempi e maggiori certezze normative”. Lo dice il presidente dell’ordine dei commercialisti di Palermo e Termini Imerese, Nicolò La Barbera a commento della pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica per il Mezzogiorno.

Per La Barbera, infatti, a fronte delle somme a disposizione per il Sud (1,8 miliardi) “serve individuare un nuovo percorso che abbini: una politica economica per il Mezzogiorno ma anche i settori da agevolare. E’ utopistico pensare a risorse per tutti i settori produttivi. E quindi agevolazioni in percentuali con elementi certi che tengano conto delle risorse disponibili”.

“Ci vuole coraggio politico”

“Il meccanismo a pioggia per una zona vastissima come il Mezzogiorno d’Italia finirà per produrre un agevolazione già dal 2024 per una percentuale nettamente inferiore a quella prevista dalla norma ed attesa dagli imprenditori al momento del loro investimento”, aggiunge.

Quindi La Barbera introduce anche la peculiarità di Sicilia e Sardegna “occorre avere il “coraggio” politico di prendere atto della nostra realtà insulare ed avere una agevolazione a regime che di fatto “ristorni” i maggiori costi che si supportano nel fare imprese nei nostri territori, una Zes Insulare a regime del 50%, già sarebbe una grande traguardo per il nostro sviluppo territoriale”.

Varchi (Fdi): “Polemiche inutili”

“È stato pubblicato ieri, sulla Gazzetta ufficiale, il decreto attuativo dei crediti di imposta per gli investimenti della Zes Unica. Mentre qualcuno spreca il proprio tempo in polemiche inutili che fanno solo il male del Sud, il governo va avanti per la sua strada nell’interesse delle imprese e delle attività produttive del Mezzogiorno”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato e Responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia.

“Col decreto pubblicato ieri – aggiunge – prosegue il cammino della Zes Unica che porterà alla creazione della più ampia zona a tassazione agevolata d’Europa. Un’idea innovativa e ambiziosa, che consentirà alle Regioni del Sud di crescere davvero, superando le vecchie logiche localistiche che provano ancora a resistere. Ma il governo Meloni, col lavoro incessante del Ministro Fitto, ha deciso che non si può difendere l’indifendibile e che bisogna dare risposte concrete e imprimere un cambiamento radicale”.

“Con i crediti d’imposta, le aziende del Sud riceveranno un aiuto importante e concreto. Ma questo è solo il primo passo. I difensori a convenienza dello status quo si rassegnino: nel Mezzogiorno, le iniziative del governo Meloni porteranno crescita, occupazione, trasparenza e apertura a nuovi investitori. Chi si oppone a questo progetto per semplici interessi di bottega o di collegio elettorale – conclude Varchi – è nemico del Sud”