 Zone rosse a Palermo, Lagalla apre a modifiche al piano sicurezza
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Zone rosse a Palermo, Lagalla apre a modifiche al piano sicurezza

Il sindaco: "Verificheremo in corso d'opera, aperti al confronto"
CENTRO STORICO
di
1 min di lettura

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, apre a modifiche sulle zone rosse annunciando che il piano sicurezza varato dopo l’omicidio Taormina in via Spinuzza “va verificato”. Lo ha dichiarato a margine della presentazione del report Ambrosetti sulle economia della Sicilia, a Palazzo Branciforte.

“Io credo che il compromesso trovato a livello di ordine e sicurezza pubblica, assieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sia stato quello che più consente il mantenimento e il bilanciamento tra le varie esigenze – dice Lagalla -. Lo verificheremo ulteriormente nelle prossime settimane, così come siamo stati sempre attenti e disposizione delle categorie e della cittadinanza. Continueremo ad esserlo anche nel futuro, nell’ambito di un dialogo aperto, franco ma coerente”.  

“Non c’è giornata che non si levi una lamentela – ha continuato il sindaco, rispondendo ai cronisti -. E’ chiaro ed evidente che ogni intervento produce, come è naturale, una reazione, quindi, ogni scelta ha il suo rovescio della medaglia, ogni acquisto in sicurezza ha il suo prezzo in termini di incremento della vigilanza. Allora, occorre scegliere”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI