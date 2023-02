Zuppi (Cei): “Le Ong fanno bene, salvano vite”

Le dichiarazioni del presidente dei vescovi italiani a Mezz'ora in più

“Il problema è quando si dice, ‘fanno il gioco degli scafisti’, se fanno il gioco degli scafisti e ci sono responsabilità, si devono perseguire, ma se io salvo qualcuno non faccio il gioco degli scafisti, faccio il gioco di quello che sta in mezzo al mare, ma ancora ieri è morto un neonato! E allora la reazione, io vado a salvarli! E’ sbagliato questo? Ma assolutamente no, poi ci sono delle regole, il ministro dell’Interno ha dato delle regole, ma se c’è qualcuno in mezzo al mare, aiutiamolo, per cui le Ong fanno bene, certo”. Lo dice il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, rispondendo sulle Ong a Mezz’ora in più.