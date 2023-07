Mafia, Tajani: “Nessun passo indietro, il 41 bis non si tocca”

Il vicepremier, ricordando Rocco Chinnici, ribadisce la linea antimafia del governo Meloni

PALERMO – “Siamo in prima linea” nella lotta alla mafia, come “dimostra la cattura di Matteo Messina Denaro”, e il “governo vuole continuare a battersi: il 41 bis non si tocca”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, alla cerimonia a Palermo per ricordare i 40 anni dalla strage di via Federico Pipitone.

“Non si fa nulla che possa sembrare una marcia indietro rispetto alla lotta contro il crimine organizzato – ha aggiunto – io sono ottimista perché gli italiani stanno dalla parte delle forze dell’ordine, della magistratura, dello Stato”.