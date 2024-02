Stava raggiungendo i campi di calcio per giocare con gli amici

Ha visto fare il massaggio cardiaco in una fiction e ha replicato i gesti imparati dalla televisione e guidato da un operatore del 118. Il protagonista è un 14enne che ha salvato la vita ad un pensionato di 65 anni, colto da un infarto mentre coltivava il suo orto a Colognola ai Colli, in provincia di Verona. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva in prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane si chiama Matteo e ha raccontato di aver imparato dalla fiction Rai “Doc-Nelle tue mani”.

“Stavo andando in bici al campetto della scuola per andare a giocare a calcio con i miei amici, quando ho sentito urlare una donna. Ho mollato la bici, sono corso verso di lei e ho visto che c’era un uomo disteso a terra“. Accanto all’uomo il giovane ha trovato la moglie al telefono con il 118, ma la donna era in preda al panico. Così il 14enne ha deciso di intervenire e ha iniziato a seguire le indicazioni dell’operatore.

“Mi ha detto di provare a togliere la maglietta al signore, ma non ce l’ho fatta, allora gliel’ho solo aperta un po’. E poi ho iniziato a fargli il massaggio cardiaco, seguendo attentamente le indicazioni del telefono: appoggiare le mani sul petto e poi spingere, a ritmo. Sono andato avanti per un quarto d’ora buono, senza mai fermarmi, fino all’arrivo dei medici, con ambulanza e elisoccorso. Mi hanno detto che sono stato bravo. Gli operatori mi hanno detto che senza il mio soccorso l’uomo sarebbe morto”, ha aggiunto, come riporta Il Messaggero.

Dopo il massaggio cardiaco, Matteo ha raggiunto i suoi amici sul campo di calcio e ha giocato fino a sera. Il giorno dopo a scuola tutti sapevano cosa era successo il giorno prima e lo hanno accolto con un meritato lungo applauso.