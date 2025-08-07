15enne sbaglia volo e finisce a Malpensa: doveva atterrare a Londra

La compagnia aerea ha aperto un'indagine interna

Una disavventura che ricorda la trama del film “Mamma ho perso l’aereo”. Protagonista un 15enne britannico che, in un giorno di agosto, nel caos dell’aeroporto di Minorca, si è allontanato dai genitori finendo sul volo sbagliato.

Invece di imbarcarsi sul volo TUI diretto a Londra Stansted, il giovane è salito su un aereo EasyJet diretto a Milano Malpensa.

A riferire la notizia è stato il “The Guardian”, con conferma ufficiale da parte della compagnia aerea che ha avviato un’indagine interna parallela a quella delle autorità spagnole.

Il minore è riuscito a imbarcarsi sul volo errato senza biglietto, senza la presenza di un adulto e senza che il personale si accorgesse di nulla se non quando l’aereo era già in volo.

Sbaglia volo e si ritrova a Malpensa, l’indagine della compagnia

Non vedendo salire il figlio sull’aereo previsto, i genitori hanno subito lanciato l’allarme. Grazie alle registrazioni video dell’aeroporto di Mahon, la polizia ha scoperto che il giovane era finito su un volo per l’Italia, dove è atterrato nel pomeriggio.

EasyJet, nel frattempo, ha gestito il rientro del ragazzo contattando la madre, che è volata a Malpensa e ha raggiunto il figlio intorno alle 20, prima di tornare con lui a Londra con un volo successivo.

La nota di EasyJet

“Stiamo indagando con l’aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano”, ha fatto sapere EasyJet in una nota.

“All’arrivo a Milano, il passeggero è stato accolto dal nostro team e dalle autorità locali, e abbiamo organizzato il viaggio di un familiare per raggiungerlo in giornata”, si legge ancora.

“Restiamo in contatto con la famiglia per offrire tutto il nostro supporto. EasyJet collabora strettamente con tutti gli aeroporti in cui opera per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri”, recita il comunicato.

