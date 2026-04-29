18 milioni per le imprese colpite dal Ciclone Harry e dalla frana di Niscemi

Savarino: “Impegno mantenuto"

PALERMO – “Dalla Regione Siciliana arriva una nuova misura concreta a sostegno delle attività colpite dal Ciclone Harry e dalla frana di Niscemi: uno stanziamento di 18 milioni di euro per favorire la ripartenza. Il contributo copre fino al 100% degli investimenti ammissibili, per un importo massimo di 400 mila euro: il 60% tramite finanziamenti agevolati a tasso zero e il restante 40% come contributo a fondo perduto”, dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino.

“Le risorse potranno essere destinate a interventi di ricostruzione e ripristino, tra cui lavori edili, ristrutturazioni, sostituzione o riparazione di macchinari, oltre all’acquisto di arredi e attrezzature produttive indispensabili per la ripresa delle attività – ha aggiunto l’assessore –. Si tratta di un intervento mirato a rafforzare il tessuto produttivo locale, accelerando la ripartenza delle imprese e sostenendo concretamente i costi della ricostruzione e del rilancio”.

“Tutto questo – ha concluso l’assessore Savarino – è stato possibile anche grazie alla norma del governo Meloni che ha consentito di superare i dubbi sulle deroghe: si chiudono così i pagamenti del primo avviso e si avvia il secondo. Un impegno mantenuto che si traduce in azioni concrete”.