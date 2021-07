Tutti pazzi per l’Amerigo Vespucci

PALERMO – Una festa per i palermitani per l’arrivo nel porto di Palermo del veliero Amerigo Vespucci, la gema della Marina militare, forse la nave più bella al mondo. Lunghissime code anche di tre o quattro ore per potere salire sulla prestigiosa imbarcazione che dal 22 febbraio 1931 accoglie gli allievi ufficiali dell’accademia di Livorno per l’addestramento.

L’equipaggio è composto da 270 militari tra uomini e donne. E sono tutti indispensabili per manovrare la nave. Solo per aprire tutte le vele servono 250 persone che lavorino contemporaneamente. “Ho aspettato tre ore – dice uno dei tanti palermitani che ha appena finito il giro sull’imbarcazione – ma ne è valsa la pena. E’ stato molto emozionante. Una vera meraviglia”. La nave ambasciatrice dell’Unicef da settembre del 2007 è visitabile al porto di Palermo. Tutti gli allievi sulla Vespucci dormono in amaca che viene montata la sera e smontata l’indomani mattina. Con la mole di equipaggio tutto lo spazio deve essere razionalizzato.

(ANSA).