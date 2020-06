Risvegliati dal coma e ora attori

PALERMO – Dieci pazienti che si sono risvegliati dal coma e affetti da cerebrolesioni acquisite, venerdì prossimo alle 21 porteranno in scena lo spettacolo “U’ Santu e U’ Russu” nell’aula polifunzionale dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo. Saranno gli attori, i costumisti e sotto molti punti di vista anche i registi, mentre gli scenografi saranno i pazienti inseriti nell’ambulatorio riabilitativo di arte terapia. Le prove dello spettacolo durano da circa un anno. La serata sarà aperta con l’esibizione di un gruppo di pazienti che frequentano l’ambulatorio di tangoterapia (affetti da diverse patologie: parkinson, emiplegia, ictus). L’ingresso è libero. “Iniziative come questa – dice fra Alberto Angeletti, il superiore dell’Ospedale – risultano di grande valore umano, educativo e sociale. Il Teatro per i pazienti rappresenta sia l’opportunità di fruire di momenti di svago che l’occasione per fare emergere tutta la bellezza della differenza, in uno scenario che rivendica la necessità dell’integrazione”. (ANSA).