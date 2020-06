PALERMO – Ha patteggiato una condanna a due anni e quattro mesi con il beneficio della sospensione della pena. Una sospensione che gli è stata riconosciuta perché l’imputato ha meno di 21 anni e si è sottoposto a un trattamento sanitario.

Girolamo D’Anna, una sera di agosto dell’estate scorsa, quando aveva diciannove anni, molestò Antonella Rosselli, medico di guardia a San Cipirello. Bussò, si fece aprire con una scusa e palpeggiò il seno della dottoressa. Le urla di quest’ultima attirarono il personale della guardia medica. A quel punto D’Anna si diede alla fuga, lasciando la macchina sul posto.

“Servono misure urgenti e strutturali per garantire sicurezza. Sono una donna forte – disse Rosselli in una nota dell’ordine dei medici -, dopo l’episodio sono tornata subito al mio lavoro, ma in certe condizioni, per scansare un’aggressione non ci si può affidare all’esperienza o alla fortuna”.

La sentenza di patteggiamento è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare Daniela Ferarra. L’ordine dei medici e Rosselli si erano costituiti parti civili con l’assistenza dell’avvocato Mauro Torti, Valentina Castellucci e Corrado Nicolaci. L’imputato dovrà pagare le spese processuali.