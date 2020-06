PALERMO – “Un furbetto del reddito di cittadinanza” è stato scoperto dai carabinieri. Ieri i militari a Pioppo frazione di Monreale (Pa) hanno notato due uomini, uno di 43 e l’altro di 22 anni che stavano montando un cancello in ferro in un’abitazione privata. Nel corso dei controlli incrociati con la banda dati dell’Inps è emerso che il 43 enne era beneficiario del “Reddito di cittadinanza” per un importo mensile di 780 euro. L’uomo è stato denunciato e la carta acquisti sottoposta a sequestro. Al proprietario dell’immobile che aveva commissionato i lavori è stata contestata una sanzione amministrativa da 7.200 euro.(ANSA).