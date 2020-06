Cibo, libri e… Beethoven

Cosa c'è in Sicilia

Fiere e Mercati

Un fine settimana dedicato agli hot dog rielaborati in chiave sicula: la “Festa di Unto” per celebrare l’arrivo dell’hamburgeria palermitana al Mercato Sanlorenzo ospiterà anche il gruppo Tre Terzi che si esibirà nella serata di sabato 1. Sarà possibile gustare tre speciali hot dog preparati per l’occasione: l’Hot Dog con wurstel artigianale e ketchup, il Traditional Hot Dog con wurstel artigianale, cipolla caramellata con mostarda al miele di ape nera e il Tatti Dog con wurstel artigianale, cipolla croccante, bacon, maionese e bbq.

Si celebrerà sabato e domenica a Petralia Soprana lo “Slow Food Day” , villaggio enogastronomico che raccoglierà tutte le eccellenze dell’isola: numerosi gli stand dove poter degustare prodotti di prima scelta provenienti dalle terre siciliane, gli spazi di intrattenimento e visite guidate per il Borgo dei Borghi.

Manifestazioni

“Letterando In Fest” al Complesso monumentale della Baia Grande di Sciacca: l’evento, che ha preso il via lo scorso giovedì, vedrà la partecipazione di diversi scrittori e scrittrici come la palestinese Suad Amiry che terrà una conversazione domenica alle 20:00 e Stefania Auci, autrice della saga sulla famiglia Florio. Inoltre spazi di intrattenimento e approfondimento, che culmineranno con lo spettacolo di John Peter Sloan di domenica sera alle 21:00.

Sabato e domenica i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo ospiteranno la “Fiera del vinile”, evento dedicato a tutti gli amanti della musica e in particolar modo dei vinili: saranno 50 gli espositori che conterranno pezzi rari e da collezione che potranno essere acquistati o scambiati.

Musica

All’auditorium del Collegio Universitario d’Aragona di Catania sbarca la musica di Beethoven: “L’ultimo Beethoven e i concerti romantici per pianoforte e orchestra” vedrà tre pianisti d’eccezione, ossia Mario Spinnicchia, Giuliana De Luca, Carmelo Karym Daidone, alle prese con le composizioni del musicista tedesco. Lo spettacolo è previsto sabato alle 20:45 e domenica alle 19:00.

Mostre

In mostra al Quam di Scicli, in provincia di Ragusa, la personale di Simone Geraci dal nome “Echos”: il pittore palermitano, classe ’85, propone una selezione di nudi dai colori semplici e diretti, delle opere senza tempo ed evocative. La mostra sarà visitabile fino al 23 giugno, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, mentre domenica e festivi dalle 18.00 alle 20.00.

La celeberrima statua in bonzo iperrealista del cantautore bolognese Lucio Dalla sarà visibile a Troina, in piazza Giacomo Matteotti, fino al 30 giugno: la scultura, ad opera del siciliano Carmine Susinni, ha fatto il giro di tutta Italia ed è stata da poco inserita nel Patrimonio Culturale Italiano dal Ministero per I Beni e le Attività Culturali.

Sarà presente fino al 23 giugno la mostra “Spiriti in fermento” firmata da dodici artisti siciliani e romani: trentasei le opere portate alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Moncada di Caltanissetta, tutte ad omaggiare la memoria di Antonio Mercadante, critico e storico dell’arte romano. La collezione sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.