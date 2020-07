Concorso nella Giustizia

E’ stato pubblicato il decreto che dà il via libera all’assunzione di 903 assistenti giudiziari e di 1.850 funzionari giudiziari. I primi saranno assunti con scorrimento di graduatorie esistenti, i secondi tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez (Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno). Il decreto a firma del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è reperibile nella Gazzetta ufficiale del 12 giugno 2019, serie generale n.136. Stando a un annuncio del ministro, la data del bando dovrebbe essere luglio 2019.

I 903 posti da assistente giudiziario. Nel dettaglio, sono collocati in “area funzionale seconda, fascia retributiva F2″, si legge nel decreto, e verranno assegnati “mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario”. I dettagli del concorso sono reperibili nella Gazzetta ufficiale del 22 novembre 2016 – 4ª Serie speciale n. 92. Le assunzioni sono effettuate a copertura delle vacanze attuali e di quelle nel corso del triennio 2019-2021.

I 1.850 posti per funzionario giudiziario. I funzionari giudiziari sono addetti all’organizzazione e alla gestione delle cancellerie e delle segreterie dei tribunali. Il decreto ascrive i posti in “area funzionale terza, fascia retributiva F1”. I funzionari verranno assunti mediante procedura concorsuale, “nelle forme del concorso unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri – spiega il decreto – tramite la Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam)”.

Per i candidati reclutati è previsto un contratto individuale di lavoro “secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione all’Area funzionale, al profilo professionale e alla posizione economica per i quali sono stati reclutati o risultati vincitori”. Qui il decreto completo.