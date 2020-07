ROMA – Ancora sangue sulle strade, e le vittime avevano tutte meno di trent’anni. Tre ventenni che tornavano probabilmente da una serata in discoteca sono morti in Calabria in un incidente stradale sulla Trasversale delle Serre nel territorio di Spadola (Vibo Valentia). Viaggiavano su un’auto che si è scontrata con un autocarro. Ferito un quarto giovane e, in modo non grave, l’autista del camion. In Toscana, un 28enne e un 29enne di Empoli (Firenze) ma residenti a Lastra a Signa (Firenze) sono morti per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno che ha coinvolto tre mezzi. Erano su una Polo che si è capovolta.