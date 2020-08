Ancora fiamme a Bellolampo

PALERMO – Ancora incendi a Palermo e ancora roghi nella zona di Bellolampo. La scorsa notte dopo che le fiamme erano state spente alcuni focolaio si sono riaccesi poi spenti immediatamente dai vigili del fuoco. Questa mattina fiamme nella zona della strada provinciale 1 e nella zona di via Poggio del Pineto dove sono stati impegnati due canadair oltre decine di squadre di vigili del fuoco. Fiamme anche nella zona di Borgo Nuovo tra via Castellana e via Erice. Stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco. Diverse le chiamate arrivate al centralino del 115. Sono state minacciate le abitazioni. Nel corso delle operazioni di spegnimento sono stati messi in salvo alcuni cavalli che si trovavano in una stalla.