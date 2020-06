PANTELLERIA (TRAPANI) – Multe per complessivi 17mila euro sono scattate a Pantelleria da parte dei carabinieri del Nas di Palermo, che hanno attuato una serie di controlli igienico-sanitari a bordo delle motobarche utilizzate per escursioni con servizio di ristorazione a bordo. Su oltre dieci barche controllate soltanto tre sono risultate in regola con la documentazione che autorizza la cottura di cibi a bordo.