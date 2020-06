Ventenne giù dalla scogliera

SIRACUSA – Una ventenne marchigiana in vacanza a Siracusa è caduta in acqua dalla scogliera antistante lo specchio acqueo della Marchesa del Cassibile, ad Avola, nel Siracusano, e ha riportato delle lesioni per le quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 dopo il soccorso dei militari della Capitaneria di porto. Sul posto sono arrivate la motovedetta Cp 323 e il battello pneumatico Gc B31: i militari, con la collaborazione di un’infermiera libera dal servizio, hanno immobilizzato la ragazza con la barella spinale trasportandola fino al porto grande di Siracusa, dove ad attendere c’era un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all’ospedale Umberto I di Siracusa.(ANSA).