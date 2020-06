AGRIGENTO – “E’ Chiesa quando le porte sono aperte, quando l’altro non è uno straniero. Così come abbiamo ospitato lui, dovrebbe valere per tutti, non può essere il colore della pelle a farci diversi. Il colore del cuore è uguale per tutti”.

Lo ha detto l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, lanciando un nuovo appello per l’accoglienza e riferendosi al vescovo della Tanzania ospite della diocesi agrigentina che ha celebrato la festa della dedicazione che è tornata in cattedrale dopo otto anni di chiusura forzata per il rischio di crolli. (ANSA)