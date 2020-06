PALERMO – “Ho letto che l’assessore Catania ritiene che sia maturo il tempo per allargare la maggioranza in Consiglio e al governo della città. La prima cosa che mi sono chiesta è di quale governo parla visto che in questa città non c’è alcun governo”. Lo afferma il consigliere comunale di Palermo, ex M5s, Giulia Argiroffi, in emrito alle dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente. “Alcuni consiglieri l’hanno pure ringraziato – prosegue -. Io credo che non ci sia proprio nulla di cui dovere ringraziare l’assessore Giusto Catania. La sua proposta per quanto mi riguarda è irricevibile e se non avessi sperimentato la sua arroganza la riterrei anche ingenua. Ma si è chiesto quale persona di buonsenso potrebbe pensare di condividere con lui ed il sindaco il disastro di questa Amministrazione? Con quello che ho visto in questi anni e per come la città è ridotta con Catania e Orlando Palermo non ha né speranza né futuro. Non abbiamo proprio nulla in comune e non voglio averne”.