La Lega torna in alto

Rimane intatta la fiducia nel premier Giuseppe Conte, ma non quella nei partiti che compongono il governo. Gli ultimi sondaggi politici fotografano uno scenario che non vede sorridere il Movimento cinque stelle e il Partito democratico, che invece offrono il fianco a una Lega nuovamente in risalita.

Secondo il sondaggio di Swg trasmesso ieri dal TG La7, il partito di Matteo Salvini torna a crescere dopo oltre un mese: dal 33,4 per cento della scorsa settimana a un più solido 34 per cento. Al ribasso, invece, sia M5s che Pd: i dem restano ‘orfani’ di Matteo Renzi e scendono dal 22,1 per cento al 21,5 per cento; lieve calo per i pentastellati che in una settimana passano dal 21 per cento al 20,5 per cento.

Il resto del centrodestra vede una leggera crescita di Forza Italia e un lieve calo di Fratelli d’Italia: dal 5,2 per cento al 5,9 il primo partito, dal 7,2 per cento al 7 il secondo; molto al di sotto della soglia di sbarramento del 4 per cento tutti gli altri partiti presi in considerazione da Swg. In sostanza, in caso di elezioni politiche si assisterebbe a una lotta serrata sul filo del 40 per cento: oltre questo tasso di consenso si muoverebbero sia M5s e Pd, sia una coalizione di centrodestra guidata da Salvini e sostenuta da Fdi, anche senza Forza Italia.