LIPARI (MESSINA) 23 SET – Dopo la sala operatoria chiusa, anche il laboratorio analisi ha chiuso le porte agli utenti per un guasto al server. I telefoni e i computer sono fuori uso da 23 giorni. Non è possibile dai reparti neanche gestire i ricoveri o le dimissioni.

E’ la situazione drammatica dell’ospedale di Lipari. Per la sala operatoria due tecnici che lavorano a Lipari hanno localizzato il danno in una apparecchiatura che non può essere riparata. La giunta Giorgianni e il consiglio comunale hanno deciso di invitare a Lipari l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza e il direttore generale dell’Asp 5 di Messina Paolo La Paglia.(ANSA)