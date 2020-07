PALERMO – Rocambolesco incidente stradale stamattina alla Cala. Un giovane alla guida di un’auto ha perso il controllo ed è finito fuori strada, terminando la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

E’ successo all’altezza del curvone del porticciolo, dove già in passato si sono verificati drammatici schianti. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’impatto si è rivelato molto violento, al punto da abbattere il palo dell’Amg.

Gli operai dell’azienda che si occupa dell’illuminazione in città sono tempestivamente giunti sul posto per la rimozione dell’impianto dalla carreggia e il ripristino. Indagini degli agenti della polizia municipale in corso per accertare la dinamica dello schianto. In base agli accertamenti già effettuati, l’automobilista avrebbe perso il controllo autonomamente, non sono state rilevate tracce di altri veicoli coinvolti.