PALERMO – Si alza il livello delle indagini. La Direzione distrettuale antimafia e la squadra mobile di Palermo scoprono le rotte internazionali della droga.

Venti gli arresti eseguiti nella notte in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine Sicilia. Due organizzazioni criminali facevano importavano cocaina in Sicilia dall’Argentina e hashish dal Marocco. Nel primo caso ad aprire il canale sarebbe stato Salvatore Drago Ferrante, originario di Bagheria e nome noto da anni. I boss si fidavano, gli affidavano i soldi e lui sapeva come investirli. Quando fu arrestato nel 2005, così hanno ricostruito gli investigatori guidati dal capo della Mobile Rodolfo Ruperti, qualcuno prese il suo posto. I corrieri facevano tappa a Parigi prima di arrivare a Palermo. Il “fumo” invece veniva prima conservato nel Nord Italia.

Palermo è diventata un centro di stoccaggio e un polo regionale di rifornimento delle piazze siciliane dello spaccio. Il quantitativo di hashish monitorato in entrata nel capoluogo siciliano viene stimato in mille chilogrammi, di cui 700 sequestrati negli anni dai poliziotti. Ora si è scoperto che i corrieri bloccati alla dogana facevano parte di una rete internazionale.

