PALERMO – Una nube nera altissima, visibile da diversi punti dell’autostrada, si è alzata in seguito ad un incendio sull’A29 Palermo-Mazara. A prendere fuoco nel tratto compreso tra l’ingresso di via Belgio e la ditta “Marmi Lo Bianco”, uno scooter. A bordo del mezzo un uomo che si è per fortuna reso conto in tempo che qualcosa non andava ed ha subito arrestato la marcia, lanciando l’allarme.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e gli uomini dell’Anas per chiudere il tratto di strada e permettere l’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

Nessuna ferita per il conducente del mezzo, soltanto tanto caos, provocato dalle lunghe code d’auto. nel giro di pochi minuti, infatti, il traffico delle auto si è bloccato, mandando in tilt la circolazione autostradale in direzione Trapani.