LiveSicilia, nuovo record

Un nuovo record che segue quelli segnati nei mesi scorsi. Mai a settembre erano state registrate tante visite a LiveSicilia. Battuto nettamente il risultato dell’anno scorso, con una crescita in termini di visite del 24,55 per cento (oltre 900 mila in più) e in termini di utenti unici del 28,41 per cento (oltre 400 mila).

Ottimi i confronti anche con gli altri anni. Rispetto al settembre del 2017, ad esempio, un mese in cui era caldissima la campagna elettorale per le elezioni Regionali, LiveSicilia fa segnare una crescita del 9,05 per cento di visite e del 10,59 per cento di utenti unici. Ancora migliori i confronti con gli altri anni. Rispetto al 2016, ad esempio, le visite sono cresciute di oltre un milione (più 28,62 per cento), gli utenti unici del 20,87 %. Rispetto al 2015, visite cresciute del 24,09 per cento e utenti del 24,08 per cento. Ancora più netto il divario con gli anni precedenti.

Risultati possibili solo grazie a voi lettori, che con affetto incoraggiate il lavoro della redazione. A voi, e a tutti coloro che lavorano per LiveSicilia, i nostri ringraziamenti.