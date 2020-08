PALERMO – La nave Antonello da Messina, che collega Palermo ad Ustica, questa mattina ha avuto un guasto all’impianto di raffreddamento ed è stata costretta a tornare in porto nel capoluogo siciliano. I 34 passeggeri attendono la prossima corsa, mentre i meccanici stanno operando per risolvere il guasto, ma non si sa se oggi la nave lascerà la banchina alla volta dell’isola. (ANSA)