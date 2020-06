A Mazara del Vallo il Blue Jazz Fest

I prossimi 6, 7 e 8 dicembre Mazara del Vallo si tingerà di jazz: arriva infatti il BLUE JAZZ FEST, che vedrà esibirsi numerosi artisti di calibro internazionale, nazionale e locale.

La manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Salvatore Quinci, nasce su richiesta dell’Amministrazione della Città di Mazara del Vallo e da un’idea del Maestro Fabio Crescente, coadiuvato nella produzione esecutiva da Paolo Tedesco e dall’azienda SoundPower.

7 in totale gli Artisti che si esibiranno durante la manifestazione: da Bosso-Ariano-Bulgarelli: NEW ITALIAN TRIO al violinista trapanese MAURO CARPI, dal duo siciliano chitarra e voce SIMONA TRENTACOSTE-FRANCESCO GUAIANA al pianista LUCA FILASTRO (calabrese di nascita ma di casa a New York), per passare dai talenti locali EBA TRIO e LEO DE SANTI per finire con l’orchestra funk-soul TOWER OF GROOVE, diretta proprio dal Maestro Fabio Crescente.

La manifestazione prenderà luogo presso i locali dell’Officina dellaConcessionaria Essepiauto, uno spazio che quotidianamente si presta ad attività industriale, ma che di sera si trasformerà in una sala da concerto che accoglierà il festival e che sarà valorizzata da installazioni e giochi di luce che daranno un taglio ancora più moderno alla venue.

Programma

Il programma del festival prevede due progetti a serata e uno special guest. Ecco i dettagli:

Venerdì 06/12/2019

Fabrizio Bosso, Amedeo Ariano, Luca Bulgarelli: NEW ITALIAN TRIO

EBA TRIO

Sabato 07/12/2019

Fabio Crescente presenta TOWER of GROOVE: Soul-Funk orchestra di 16 elementi

LEO DE SANTI

Domenica 08/12/2019

LUCA FILASTRO (Special Guest: Mauro Carpi)

SIMONA TRENTACOSTE e FRANCESCO GUAIANA

LiveSiciliaPromotion – Pubbliredazionale