Il Centro Studi Eoliano

Il catalogo delle pubblicazioni edite dal Centro Studi Eoliano di Lipari si arricchisce di un libro dedicato ai lettori piu’ giovani, “Il vulcano gatto” di Gaia Marra, una novità che rientra nel progetto di promozione alla cultura e sensibilizzazione ambientale che il Centro porta avanti da tempo con determinazione e entusiasmo. Il libro scritto e illustrato dalla giovanissima Gaia, di Reggio Calabria ma spesso alle Eolie, coglie con gli occhi di bambina le bellezze straordinarie e l’energia dell’isola di Stromboli e anche il suo bisogno di attenzione e valorizzazione. Il libretto, dedicato all’isola di Iddu e ai suoi gatti, è una storia di amicizia sincera e di grande solidarietà che supera le barriere di linguaggio o di specie di appartenenza perché la Natura parla una sola lingua. Introdotto dal geologo Mario Tozzi che, nella prefazione scrive “in questo racconto i vulcani fanno il loro mestiere, quello di emettere energia e materia dall’interno della Terra e il posto che si guadagnano sul pianeta è loro dovuto e non comporta drammi”, il racconto narra con parole e disegni la nascita del vulcano con tutti i cambiamenti che comporta, eruzioni comprese, e i nuovi spazi di cui ha bisogno. Ciò non significa isolarlo o temerlo ma semplicemente rispettare i suoi tempi e i suoi movimenti, ascoltare la sua voce e accettarlo come parte della Natura e non come fonte di catastrofi contro l’uomo. L’incontro con un gatto che va per mare spiega questo concetto e pone in evidenza il sentimento di amicizia e rispetto che vige tra gli esseri viventi. L’isola di Stromboli tanto apprezzata da amanti della natura, escursionisti e appassionati di spiagge incontaminate e mare blu sarà al centro delle presentazioni che si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2020 nelle scuole a cominciare da Lipari e Stromboli. Il libro potrà essere acquistato direttamente alla sede del Centro Studi Eoliano in via Maurolico, 15 a Lipari – tel. 090 – 9812987 o scrivendo alla mail della casa editrice centrostudieolie@gmail.com