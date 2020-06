PALERMO – “Esprimiamo apprezzamento per l’importante traguardo raggiunto dall’Ars che ha approvato il disegno di legge voto sull’istituzione delle agevolazioni fiscali per i comuni montani. Si tratta sicuramente di uno strumento fondamentale per la crescita di questi territori che introdurrà forme di fiscalità di vantaggio e rappresenterà un significativo elemento di novità nell’attuale contesto economico, interamente concentrato sulle crisi finanziaria della Regione e delle amministrazioni locali”. Lo affermano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia, che aggiungono: “Adesso ci auguriamo che anche il Parlamento nazionale dia parere favorevole per garantire un’occasione di rinascita e rivitalizzazione a molti di questi comuni che purtroppo rischiano la desertificazione”.