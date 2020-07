Il Presidente della Repubblica il 6 gennaio all'Ars, per l'anniversario della morte del fratello.

PALERMO – L’Assemblea Regionale Siciliana si riunirà lunedì 6 gennaio, alle 11, in seduta solenne per commemorare l’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, in occasione del 40° anniversario della sua uccisione. Alla seduta parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello di Piersanti.

(ANSA).