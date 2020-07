PALERMO – Aggiudicata alla “Impianti e Asfalti s.r.l.” la gara indetta dalla Città Metropolitana del capoluogo relativa al “Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, ricadenti nell’area sciabile attrezzata di Piano Battaglia. Stagione invernale 2019-2020 – Stagioni estate – autunno 2020”. La “Impianti e Asfalti s.r.l.” ha presentato un ribasso del 32,25%. L’ex Provincia fa sapere in una nota che “si procederà, in tempi brevi, a richiedere la documentazione di rito per l’aggiudicazione definitiva e a convocare presso gli uffici della Direzione la suddetta impresa per l’organizzazione del servizio in questione”. Aggiudicata anche la gara relativa alla pulizia dalla neve delle strade provinciali di accesso a Piano Battaglia alla ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario con un ribasso del 26%.

“L’aggiudicazione della gara per le piste di Piano Battaglia ad un gestore diverso da quello degli impianti di risalita rende impossibile la loro apertura”. E’ il laconico commento contenuto in una nota della Piano Battaglia srl gestore degli impianti di risalita alla notizia dell’aggiudicazione della gara indetta dalla Città Metropolitana di Palermo. “Non si sentiva il bisogno – continua la nota – di questa prova, definitiva, della incapacità della Città Metropolitana di Palermo a gestire l’unica Area Sciabile Attrezzata della Sicilia. Danni ingenti per il gestore Piano Battaglia srl e incalcolabili per le Madonie. Attendiamo – conclude la nota – risposte da chi sovrintende all’operato dell’Amministrazione e dalla Magistratura”.