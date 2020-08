Gol e spettacolo. Il Palermo batte in trasferta per 4 a 2 la Cittanovese. Calabresi subito in vantaggio, al 3′, con Giaimo bravo a sfruttare un errore di Langella.

Al ’31 il pareggio dei rosanero con Floriano su calcio di rigore concesso per fallo su Felici.

Sedici minuti più tardi, al 47′, il Palermo va in vantaggio con Langella, che concretizza con un destro l’assist di Vaccaro dalla sinistra.

Lo stesso Vaccaro al 70′ provoca il rigore che porta i calabresi in pareggio. All’83’ la squadra di Pergolizzi resta in dieci per l’espulsione di Lancini. Nel momento in cui i rosanero sembrano doversi preoccupare di strappare un punto in inferiorità numerica, a tre minuti dalla fine, Peretti con il mancino sfrutta traversone dalla destra di Langella e batte il portiere avversario.

Il Palermo soffre nei minuti finali. Il recupero si fa infinito. Al ’98’ Floriano segna il liberatorio 4 a 2 in contropiede. I rosanero portano a casa una vittoria in trasferta, sofferta e importantissima. Adesso il Savoia è a meno 7 punti in classifica.