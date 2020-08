SIRACUSA – Lo scorso 2 febbraio aveva provocato un incidente con altre due autovetture, sembra a causa della eccessiva velocità, ed era fuggito via. I carabinieri di Floridia hanno denunciato per omissione di soccorso un bracciante agricolo rumeno di 22 anni. I militari della tenenza di Floridia e della stazione di Rosolini, grazie ai filmati delle telecamere di video sorveglianza della città, hanno identificato il modello e la targa dell’auto che è stata poi rintracciata in una carrozzeria.(ANSA).