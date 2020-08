Aggredisce infermieri e poliziotti

VITTORIA (RAGUSA) – Un’altra aggressione a personale in un ospedale ragusano: un uomo di 48 anni di Vittoria, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato perché ha aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi e successivamente anche agenti del commissariato. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, aveva aggredito per futili motivi 4 infermieri del pronto soccorso, danneggiando anche alcuni computer. Bloccato dai poliziotti, è stato condotto per gli adempimenti di rito in commissariato, dove si è scagliato contro gli agenti, procurando loro lesioni e danneggiando porte e mobili degli uffici. L’uomo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. (ANSA).