PALERMO – Riaprirà al traffico entro l’inizio della prossima settimana il ponte Bailey della Guadagna. Si sono conclusi, infatti, i lavori per la manutenzione straordinaria effettuati dalle maestranze del Coime e l’intervento da parte di Rap. “Grazie al Coime e alla RAP – hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e il vice sindaco Fabio Giambrone – per il pronto intervento che permette di alleggerire il flusso del traffico nell’area”. Le operazioni di ripristino hanno riguardato la rimozione e sostituzione di alcune assi di legno che costituiscono la base carrabile del ponte e il rifacimento del tappetino d’usura in asfalto.