PALERMO – Il consigliere comunale di Palermo Giulio Cusumano aderisce ad Azione, il movimento di Carlo Calenda. Con lui anche un consigliere di circoscrizione. Cusumano, consigliere di lungo corso eletto in una delle liste civiche a sostegno di Leoluca Orlando, lascia il gruppo dei Comitati civici per il gruppo Misto, dove costituirà la componente di Azione. “Sono orgoglioso – afferma Cusumano – di aderire al progetto di Carlo Calenda. Azione ha un obiettivo chiaro: recuperare la rappresentanza di chi non vuole arrendersi a scegliere fra populisti e sovranisti. Ci proveremo anche a Palermo coinvolgendo i cittadini nei Gruppi locali e le migliori professionalità della società civile per costruire una nuova cittadinanza attiva”. “Il progetto politico di Azione si rafforza in una regione di vitale importanza nel Mezzogiorno d’Italia”, commenta Matteo Richetti, senatore di Azione. “Il nostro radicamento sul territorio sarà l’azione principale dei prossimi mesi, a fianco del lavoro in occasione delle elezioni amministrative di maggio” conclude Richetti.

(DIRE)