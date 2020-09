Prima vittima negli Usa, American Airlines: stop a voli su Milano

Quasi tremila i morti nel mondo per il virus partito da Wuhan. Prima vittima negli Stati Uniti, che innalzano al massimo livello l’allerta per i viaggi nelle zone rosse d’Italia. American Airlines blocca i voli per Milano fino al 24 aprile, rimane a terra un gruppo di italiani che rientrerà domani. Cresce l’allarme in Europa. Cento i casi in Francia, annullata a Parigi la mezza maratona di oggi, rinviata a giugno la maxi-fiera dell’immobiliare di Cannes. A Bonn, in Germania, 185 bambini di una scuola elementare in quarantena dopo che una dipendente dell’istituto positiva al test. Gli Usa hanno annunciato di aver alzato l’allerta al massimo livello (4, ossia ‘non viaggiare’) per le aree italiane più colpite dal coronavirus. La compagnia ha citato anche una riduzione della domanda. I primi a farne le spese i passeggeri del volo AA198 in programma alle 18.05 di ieri ora locale dall’aeroporto Jfk di New York a Milano Malpensa: l’equipaggio si è rifiutato di salire a bordo per paura del coronavirus e il viaggio è stato cancellato.