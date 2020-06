Il provvedimento dopo il caso della moglie del carabiniere, in servizio al tribunale

PALERMO – E’ in corso nel Palazzo di giustizia di Palermo la sanificazione delle aule e di tutti gli uffici giudiziari. La misura si è resa necessaria dopo la scoperta di un caso positivo al Coronavirus tra i militari della polizia giudiziaria in servizio in tribunale. Si tratta della moglie del carabiniere ieri risultato affetto dal virus. Anche la donna è stata contagiata. (ANSA).