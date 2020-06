PALERMO – L’Assemblea degli Azionisti di AMG Gas S.r.l. (Edison Energia S.p.a. 80% e AMG Energia S.p.a. 20%) ha approvato il bilancio 2019 che si è chiuso con ricavi a 63 milioni di euro (+ 9,7% rispetto ai 57 milioni dell’anno precedente), EBITDA a 4,6 milioni di euro (+ 6,9% rispetto ai 4,3 milioni dell’anno precedente) e un utile netto pari a 2,8 milioni di euro (in linea con il risultato dello scorso esercizio pari 2,9 milioni di euro).

“Un ottimo risultato quello del bilancio 2019, segnale di un percorso positivo e in continua crescita per la Società che di anno in anno si qualifica sul territorio di Palermo e provincia come uno dei principali operatori energetici – si legge in una nota – AMG Gas ha un totale di 159.887 clienti (+25.383 rispetto al 2009), di cui 134.067 gas e 25.820 elettrici; dal 2011, infatti, AMG Gas S.r.l. ha fatto ingresso nel mercato della vendita di energia elettrica, registrando una tabella di marcia in costante incremento: nel 2019 è stato estremamente positivo l’aumento annuale dei clienti di energia elettrica (+31,8% rispetto al 2018). Il risultato molto positivo dell’esercizio 2019 testimonia la capacità della Società di affrontare le sfide del settore e rappresenta, un vero e proprio modello di presenza e vicinanza territoriale e di collaborazione tra pubblico e privato. L’EBITDA si assesta sui 4,6 milioni di euro. Questo risultato segna una continuità di risultati da parte di AMG Gas S.r.l. e conferma la capacità della società di garantire un costante aumento di produttività e un controllo puntuale dei costi. Il 2019 è stato caratterizzato anche da un forte sviluppo commerciale, con effetti positivi sui margini dell’azienda, risultato che assume una rilevanza maggiore considerando un mercato sempre più fortemente competitivo e in cambiamento”.

“E’ stato un anno impegnativo, ma pieno di soddisfazioni – sottolinea l’ Amministratore Delegato, Vitale Muia, alla guida della società da marzo 2019 -. Il filo conduttore che ha segnato le nostre attività è stato quello di guardare in maniera diversa al nostro lavoro: il personale, i collaboratori e i partner, l’intera società, tutti abbiamo cercato di affrontare il lavoro di ogni giorno con occhi diversi per cogliere spunti nuovi e nuovi stimoli in vista delle tante sfide che ci attendono. Abbiamo scelto anche di essere ancora più presenti sul territorio, il vero valore aggiunto del nostro marchio, e a contatto con la gente, attraverso iniziative come i campionati di scherma e la maratona Città di Palermo a cui abbiamo dato supporto. Siamo l’azienda palermitana dei palermitani e garantiamo ai nostri clienti risparmio, affidabilità, trasparenza ed efficienza”.