I numeri provincia per provincia

PALERMO – Con i suoi 57 casi riscontrati la provincia di Catania resta la più colpita, in Sicilia, dal coronavirus. nell’isola i contagiati sono complessivamente 130. Il dato è stato reso noto dalla presidenza della Regione Siciliana, che ha trasmesso i numero del contagio all’Unità di crisi nazionale. Questa la suddivisione nelle altre provincie: Palermo 28, Agrigento, 18; Messina 9, Siracusa 8, Trapani 4, Caltanissetta, Ragusa ed Enna 2. In isolamento domiciliare 82 pazienti, mentre i ricoverati sono 44 (di cui sette in terapia intensiva).