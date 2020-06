L’appello degli scienziati

Il coronavirus in Gran Bretagna.

Una lettera firmata da 295 scienziati chiede al govern britannico di cambiare idea sulla sua risposta al coronavirus. Ne dà notizia “The London Economic”. Gli uomini e donne di scienza firmatari dell’appello chiedono a Boris Johnson di rivedere la sua linea di non intervento e di imporre “distanze sociali” per rallentare la diffusione del virus. L’ide adel Regno Unito di lasciare circolare il Covid-19 fino ad arrivare all’immunità di gregge con il 60 per cento della popolazione contagiata è criticata oggi anche da esperti citati dalla stampa italiana.