Sant’Egidio torna in strada

PALERMO– Quelli che restano a casa, perché possono (e devono) farlo. E quelli che non possono perché una casa non ce l’hanno. Qualche giorno fa, Giuseppe Mattina, l’assessore alle Attività sociali del Comune, ha annunciato un piano straordinario (LEGGI QUI) per le persone senza fissa dimora. Intanto, la Comunità di Sant’Egidio è tornata in strada a fianco dei poveri.

Si legge sulla pagina Facebook della Comunità: “Ieri, a Palermo, abbiamo preparato 130 sacchetti con la cena per i nostri amici che non possono stare a casa perché una casa non ce l’hanno. Li stiamo distribuendo per le strada di Palermo in sicurezza, con responsabilità, con amore, perché nessuno sia lasciato solo”. Seguono foto di volontari in mascherina.

Qualcuno che c’era racconta: “Abbiamo visto preoccupazione, ma anche il conforto dei nostri amici che vivono in strada per sentirsi pensati. Stiamo attraversando un momento tremendo. Ma basta poco per dare sollievo a chi non ha niente e trae speranza da una parola buona”.