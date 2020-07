Allo studio misure per le imprese ma anche per le famiglie.

PALERMO – Aiuti per l’accesso al credito non solo alle imprese ma anche alle famiglie. È questo uno dei punti forti della finanziaria d’emergenza a cui lavora il governo regionale. La nuova manovra, riscritta su misura dopo il ciclone Covid-19 che ha travolto l’economia, dovrebbe essere discussa in giunta tra lunedì e martedì.

L’approvazione da parte della giunta sarà il primo atto a cui seguirà la trasmissione all’Ars e l’esame dei nuovi documenti finanziaria. Prima si approvano bilancio e legge di stabilità, prima la Regione potrà spendere senza il limite dei dodicesimi imposto dall’esercizio provvisorio in atto. E in questo drammatico momento, la leva della spesa regionale, per quanto contenuta, potrebbe dare un po’ di sollievo a imprese e lavoratori, travolti dallo tsunami Coronavirus.

Una delle misure allo studio, a quanto si apprende, è una norma che aiuti le famiglie a ottenere prestiti per garantire liquidità, come si sta facendo per le imprese. Un altro strumento riguarderà gli artigiani e passerà da un intervento normativa dell’attività della Crias. Accanto agli interventi della manovra ci saranno altri interventi con atti amministrativi.

Sullo sfondo però resta la partita relativa al contributo che versa la Regione allo Stato. Balla più di un miliardo e visto il via libera all’allentamento dei vincoli del patto di stabilità concesso dall’Unione europea all’Italia, il governo regionale spera di poter spendere quella somma per i siciliani piuttosto che girarla alle casse statali.