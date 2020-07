CALTANISSETTA – E’ morto nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Michele Cancelleri, 79 anni, padre del viceministro Giancarlo e della parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Azzurra. L’uomo malato da tempo era stato trasportato la notte scorsa in ospedale per una insufficienza respiratoria. E’ deceduto alcune ore dopo il ricovero.

“Voglio esprimere il mio più sincero cordoglio a Giancarlo, Azzurra e Vincenzo Cancelleri per la scomparsa del padre avvenuta in queste ore a Caltanissetta. La dipartita del signor Michele mi rattrista anche perché conoscevo bene il legame profondo che legava la famiglia Cancelleri. All’amico Giancarlo do un abbraccio a distanza”. A dichiararlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao che esprime cordoglio per la scomparsa del padre del vice ministro ai Trasporti.

“Porgo le mie condoglianze e quelle del Parlamento siciliano al viceministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, e alla sorella Azzurra, deputata alla Camera, per la morte del padre Michele”. Così, in una nota, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

“Esprimiamo il nostro cordoglio al vice ministro Giancarlo Cancelleri per la scomparsa del papà Michele. Siamo vicini all’esponente di governo con il quale abbiamo condiviso l’esperienza di parlamentare regionale. Le nostre condoglianze giungano anche ai familiari e alla deputata Azzurra Cancelleri”. Lo affermano i deputati dell’Udc all’Ars Eleonora Lo Curto, Margherita La Rocca Ruvolo, Mimmo Turano, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice.

Il gruppo parlamentare del M5s all’Ars è vicino al viceministro Giancarlo Cancelleri e alla sorella Azzurra per la morte del padre Michele. “A Giancarlo – dicono i deputati – compagno di tante indimenticabili battaglie condotte con estrema ed indiscutibile passione in ogni angolo della Sicilia e nell’aula di palazzo di Normanni, vadano le nostre più sincere e sentite condoglianze e il nostro abbraccio, che in un momento particolare come questo, purtroppo, non può che essere virtuale”.