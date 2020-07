PALERMO – Il cadavere di Maria Angela Corona, 47 anni, era nascosto tra le sterpaglie accanto a un grande albero di uliveto, lungo la strada provinciale 16 che collega Bagheria e Casteldaccia.

È stato un omicidio, dicono gli investigatori. Non è ancora chiaro come sia stata uccisa. Di sicuro non è stata utilizzata un’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il pubblico ministero Daniele Di Maggio della Procura di Termini Imerese. .

La donna era scomparsa due giorni fa dalla sua abitazione bagherese. Ieri sera il compagno ha presentato una denuncia e sono iniziate le ricerche. Le indagini si concentrano su una lite in ambito familiare sfociata nel sangue.