PALERMO – Ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada, finendo contro il marciapiede. Rocambolesco incidente autonomo nel pomeriggio in via Isaac Rabin, poco prima di piazza Sellerio, nella zona della Fiera del Mediterraneo.

L’impatto si è rivelato molto violento: quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’automobilista in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre la parte anteriore della macchina è andata distrutta. E’ il terzo drammatico indicente nel giro tre giorni a Palermo, dove le strade sono ancora deserte per le misure rigide volte al contrasto del Covid-19.

Due sere fa si è infatti verificato un incidente all’incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca, un impatto terribile nel quale ad avere la peggio è stato l’autista di un’ambulanza: il mezzo di soccorso è finito contro la vetrina di un negozio dopo l’impatto con un’auto e sono rimasti feriti altri due sanitari del 118 e il conducente della macchina. A distanza di poche ore, il tragico scontro in via Messina Marine. A rimanere coinvolte due auto e un autobus dell’Amat. In questo caso un uomo ha perso la vita, il 49enne Filippo Prestesti, titolare di una ditta di autotrasporti a Bagheria.

