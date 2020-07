Nomine dei dirigenti generali

PALERMO – Si va verso una nuova proroga, la terza, dei direttori dei dipartimenti della Regione. La giunta Musumeci dovrebbe esprimersi a ore, i contratti dei dirigenti generali scadono oggi. Gli incarichi saranno prorogati in attesa delle nuove nomine.

Oggi, l’associazione Dirsi, sindacato dei dirigenti siciliani, ha scritto una lettera al deputato regionale Nello Dipqasquale, che, come riportato da Livesicilia, aveva messo in guardia il governo ammonendo di non nominare dirigenti generali i dirigenti di terza fascia. Secondo il deputato del Pd l’eventualità sarebbe stata contra legem. Ma il Dirsi contesta questa affermazione. “Lei, nella sua interrogazione avanzata al Presidente della Regione, sostiene, per i dirigenti di terza fascia, l’illegittimità ad essere nominati Dirigenti Generali, basando la sua convinzione sull’ultimo parere del CGA (chiamato ad esprimersi su ben altro argomento!), ed a giudicati amministrativi e civili, per cui Le comunico pende giudizio dinanzi la Corte Suprema di Cassazione, e che, a nostro parere non si attengono al testo dell’art.11 della L.R. 3/12/2003 n. 20”, scrivono il presidente Silvana Balletta e il segretario Gianpaolo Simone, richiamando tra l’altro una legge regionale votata dalla commissione cultura di cui era membro lo stesso Dipasquale.