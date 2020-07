SCIACCA (AGRIGENTO) – Negli ospedali riuniti di Sciacca-Ribera, indicati dalla Regione Siciliana come area Covid per il distretto ospedaliero AG2, sono stati creati 20 posti letto nei locali dell’ex Unita’ operativa di Medicina ed e’ stata anche realizzata una terapia intensiva a pressione negativa con percorsi, zone prefiltro/filtro e montalettighe dedicato, per un numero massimo di 10 posti letto. “L’organizzazione che ci siamo dati mette al sicuro i pazienti perche’ non c’e’ possibilita’ di contatti”, aggiunge Firenze. Il blocco operatorio di Ribera, in base al piano d’integrazione, fa da supporto a eventuali urgenze di altre branche chirurgiche presenti nel plesso di Sciacca in caso di pazienti affetti da Covid, fatta eccezione per le urgenze ginecologiche ed ostetriche, emodinamica Covid, individuate per decreto assessoriale presso l’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. “Si e’ anche messo fine ad un grave criticita’ presente nel plesso di Sciacca, che prevedeva un accesso ad operatori e pazienti senza alcuna regola per l’innumerevole presenza di varchi non autorizzati – ancora la nota -. Oggi, pertanto l’accesso alla struttura ospedaliera di tutti gli operatori e’ possibile superando un apposito filtro con misurazione della temperatura ed effettuazione del link epidemiologico, utilizzando solo tre varchi dedicati e la contemporanea chiusura di tutti gli altri”.

(DIRE)