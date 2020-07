AGRIGENTO – Un sessantaduenne di Ravanusa, in provincia di Agrigento, custodiva nel manico di metallo della scopa alcuni involucri contenenti cocaina. L’hanno scoperto i carabinieri che, notato il viavai di visitatori, hanno perquisito l’abitazione.

Un comunicato dell’Arma spiega che i militari, dopo aver controllato ogni angolo senza trovare nulla, si sono insospettiti perché i pavimenti della casa erano ben puliti, ma la scopa appoggiata al muro sembrava non essere mai stata usata. Nel sollevarla si sono accorti del peso anomalo e, tolto il tappo dalla sommità del manico, “hanno visto scivolare un salsicciotto di carta stagnola. Ma non si trattava di un motorino per far volare la scopa magica bensì di una confezione in cui erano nascoste ben 29 dosi di cocaina”, spiega la nota dei carabinieri di Agrigento. Proseguendo la perquisizione, tra le conserve in cucina, sono saltati fuori anche due flaconi di metadone. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

